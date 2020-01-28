Перечислены 6 симптомов скрытой пневмонии, отличающие её от простуды





Наиболее четким признаком наличия пневмонии медицинские специалисты называют боли в грудной клетке и затрудненное дыхание, которое больные часто списывают на простудную инфекцию или проблемы с сердцем. Эти ощущения появляются во время кашля и не проходят на протяжении нескольких часов. Поверхностное дыхание говорит о проникновении патогенов вглубь легких. Близким потенциального больного необходимо обращать внимание на характер приступов кашля, которые также сопровождаются выделением мокроты.Выход последней облегчает состояние человека, заболевшего простудой, в отличие от случая с воспалением легких. Тогда отхаркивание не только не проходит, но и изматывает пациента. Появление крови после кашля свидетельствует о переходе пневмонии в критическую стадию, которой можно избежать, заранее определив недуг. Его скрытому развитию часто сопутствует высокая температура тела с ознобом, которую можно сбить лишь на некоторое время. Также отмечается ускорение сердечного ритма, способное достигать до 100 ударов за 60 секунд.