АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Перечислены 6 симптомов скрытой пневмонии, отличающие её от простуды

Даже опытные врачи иногда испытывают трудности с диагностикой пневмонии, особенно во время поражения верхних дыхательных путей. Поэтому медики перечислили 6 симптомов скрытого воспаления легких, которые отличают его от простуды.

Наиболее четким признаком наличия пневмонии медицинские специалисты называют боли в грудной клетке и затрудненное дыхание, которое больные часто списывают на простудную инфекцию или проблемы с сердцем. Эти ощущения появляются во время кашля и не проходят на протяжении нескольких часов. Поверхностное дыхание говорит о проникновении патогенов вглубь легких. Близким потенциального больного необходимо обращать внимание на характер приступов кашля, которые также сопровождаются выделением мокроты.

Выход последней облегчает состояние человека, заболевшего простудой, в отличие от случая с воспалением легких. Тогда отхаркивание не только не проходит, но и изматывает пациента. Появление крови после кашля свидетельствует о переходе пневмонии в критическую стадию, которой можно избежать, заранее определив недуг. Его скрытому развитию часто сопутствует высокая температура тела с ознобом, которую можно сбить лишь на некоторое время. Также отмечается ускорение сердечного ритма, способное достигать до 100 ударов за 60 секунд.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу…
Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в…
Юлия Михалкова вслед за Максимом Галкиным промочила ноги на Багамских…
Человечество может настигнуть новое массовое…
Супруга Дмитрия Маликова Елена сравнила свою дочь Стефанию с белым…
Врачи назвали 5 заблуждений в правилах…
Людмила Поргина рассказала о последних словах Николая…
Разгорелся скандал после вопроса звезды «Дом-2» Александры Артёмовой про молочную…
Врачи рассказали о главных мифах, касающихся недержания…
Алла Пугачева высказалась о сюжете, в котором Максима Галкина смыло волной на гастролях в…
Диана Шурыгина после слухов о разводе с мужем задумалась о…
Американские военные испытали группу из множества разноклассовых…
Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным…
Врачи назвали 4 вещества, разрушающие…
Василий Уткин рассказал о зарплате Кокорина в…
Медики назвали 4 вида варенья, укрепляющие…
Полина Гагарина появилась в откровенном наряде на съемках шоу «Голос.…
Переживания во время просмотра футбола помогают людям сбросить лишний…
Актера Илью Глинникова ограбили в…
Названы 3 самых дорогостоящих танка…
Актриса Блейк Лайвли впервые после родов вышла на красную…
В Турции найдена мозаика, сделанная в бронзовом…
Замечен прототип новой версии Renault…
Эпидемиологи обнаружили под Калугой кладбище животных, зараженных сибирской…
Шарлиз Терон посетила ланч номинантов «Оскар-2020» в необычном…
Осенью в РФ появятся новые кроссовер и седан от марки…
Иранский провидец Салман Салехигударза предсказал будущее России после 11 лет…
Иностранцы оценили «Буханку» дороже LADA Vesta и несколько дешевле…
Просмотреть все новости