Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в отель





Свои рекомендации горничные начали с совета накрывать диваны и кресла в номере чистым полотенцем. Так как обычно постояльцы садятся на мебель без одежды, это поможет защитить организм от инфекций. Также во время заселения в номер стоит уделить немного времени и продезинфицировать пульт от телевизора специальным средством. Очень часто из-за нехватки времени или более важных проблем горничные забывают об этом. Устройство является одним из распространенных мест, на котором скапливается большое количество бактерий.Администрация отелей уверяет, что постельное бельё в номерах меняется ежедневно, чего не скажешь о подушках и пуховых одеялах. У посетителей всегда есть право попросить отдельный вид постельных принадлежностей, если не устраивает имеющийся в номере. Также стоит внимательно проверять содержание бутылок, находящихся в мини-баре. Некоторые гости опустошают маленькие бутылки с напитками, а после этого набирают туда воду из-под крана. Для защиты своего здоровья нужно обращать внимание на мелочи.