АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в отель

Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание новым постояльцам при заселении в отель. Особое внимание они советуют уделять гигиене, пишет издание Focus для журнала Women’s Health.
Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в отель

Свои рекомендации горничные начали с совета накрывать диваны и кресла в номере чистым полотенцем. Так как обычно постояльцы садятся на мебель без одежды, это поможет защитить организм от инфекций. Также во время заселения в номер стоит уделить немного времени и продезинфицировать пульт от телевизора специальным средством. Очень часто из-за нехватки времени или более важных проблем горничные забывают об этом. Устройство является одним из распространенных мест, на котором скапливается большое количество бактерий.

Администрация отелей уверяет, что постельное бельё в номерах меняется ежедневно, чего не скажешь о подушках и пуховых одеялах. У посетителей всегда есть право попросить отдельный вид постельных принадлежностей, если не устраивает имеющийся в номере. Также стоит внимательно проверять содержание бутылок, находящихся в мини-баре. Некоторые гости опустошают маленькие бутылки с напитками, а после этого набирают туда воду из-под крана. Для защиты своего здоровья нужно обращать внимание на мелочи.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 19:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу…
Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в…
Юлия Михалкова вслед за Максимом Галкиным промочила ноги на Багамских…
Человечество может настигнуть новое массовое…
Супруга Дмитрия Маликова Елена сравнила свою дочь Стефанию с белым…
Врачи назвали 5 заблуждений в правилах…
Людмила Поргина рассказала о последних словах Николая…
Разгорелся скандал после вопроса звезды «Дом-2» Александры Артёмовой про молочную…
Врачи рассказали о главных мифах, касающихся недержания…
Алла Пугачева высказалась о сюжете, в котором Максима Галкина смыло волной на гастролях в…
Диана Шурыгина после слухов о разводе с мужем задумалась о…
Американские военные испытали группу из множества разноклассовых…
Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным…
Врачи назвали 4 вещества, разрушающие…
Василий Уткин рассказал о зарплате Кокорина в…
Медики назвали 4 вида варенья, укрепляющие…
Полина Гагарина появилась в откровенном наряде на съемках шоу «Голос.…
Переживания во время просмотра футбола помогают людям сбросить лишний…
Актера Илью Глинникова ограбили в…
Названы 3 самых дорогостоящих танка…
Актриса Блейк Лайвли впервые после родов вышла на красную…
В Турции найдена мозаика, сделанная в бронзовом…
Замечен прототип новой версии Renault…
Эпидемиологи обнаружили под Калугой кладбище животных, зараженных сибирской…
Шарлиз Терон посетила ланч номинантов «Оскар-2020» в необычном…
Осенью в РФ появятся новые кроссовер и седан от марки…
Иранский провидец Салман Салехигударза предсказал будущее России после 11 лет…
Иностранцы оценили «Буханку» дороже LADA Vesta и несколько дешевле…
Просмотреть все новости