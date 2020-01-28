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Названы 3 самых дорогостоящих танка мира

Эксперты назвали 3 танка мира, которые имеют настолько высокую цену, что могут разорить большую часть армий мира. Открывает список самых дорогих боевых машин этого сегмента китайский продукт Type 99.

Его поставили на вооружение в 2001-м. Танк был продуктом подражания сразу нескольким машинам СССР и стран Запада, разбавленных отдельными китайскими решениями. Корпус повторяет модель Т72. Продукт оснастили механизмом лазерного предупреждения, сообщающем о подлёте ракет. Эта же система применялась для ослепления противника в условиях ведения боя.

Японский Type 10 используется с 2012-го. Танк поглотил лучшие разработки военных технологий. С пушкой на 120 мм он имеет модульную структуру для быстрой замены повреждённых участков. Масса танка составляет 44-48 тонны. При настолько внушительной массе техника может разгоняться до 70 км/ч. Стоимость танка составляет $9,4 млн. Еще одним очень дорогим танком стал AMX-56 Leclerc, используемый армией Франции. Одна единица обходится примерно в $10 млн. Защита корпуса представляет собой многослойный щит, созданный по модульной архитектуре. При этом многие элементы могут пройти быструю замены в полевых условиях.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:11

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