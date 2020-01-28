Сергей Лазарев объяснил странное поведение в Instagram

Теперь поклонники артиста могут только поставить лайки, а Сергей Лазарев не будет в курсе новостей о своих звездных коллегах. По словам певца, он решил устроить «digital detox». Знаменитости не нравился тот факт, что он получает огромное количество информации, которая ему не нужна. Его подписчики также сталкиваются с подобным явлением и не имеют возможности фильтровать сведения. Поэтому Сергей Лазарев решил, что ему не нужны вмешательства посторонних людей в «личное счастье».Артист считает, что у каждого человека одна жизнь, которую нужно прожить максимально честно как для себя, так и для близких. Певец придерживается принципа: «Счастье любит тишину». Все, что поклонники видят по телевидению или в социальных сетях о звездах - это даже меньше, чем 10% их настоящей жизни.