Ольга Серябкина удивила поклонников неухоженным внешним видом

Ольга Серябкина, которая на данный момент занимается своим сольным проектом Molly, часто появляется в кадре без косметики. По словам фолловеров, выглядит артистка не так эффектно как на сцене, а без макияжа ее практически невозможно узнать.Певица рассказала подписчикам, что полторы недели она боролась с простудой и высокой температурой. Сейчас у звезды все хорошо и она рада, что вернулась к работе. Поэтому многие поклонники списали неухоженный внешний вид 34-летней артистки на недавнюю болезнь.Экс-солистка группы SEREBRO в этом месяце немного изменила имидж. Ольга Серябкина сделала себе челку и немного уменьшила длину волос, но эксперименты пришлись не всем поклонникам по душе. Некоторые фолловеры написали в социальных сетях, что без челки певице намного лучше, так как в таком образе она выглядит «слишком обычно». Также Ольгу Серябкину часто критикуют за откровенные фотографии в микроблоге, которые находятся «на грани пошлости».