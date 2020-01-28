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Ольга Серябкина удивила поклонников неухоженным внешним видом

В своем микроблоге Instagram в разделе Stories Ольга Серябкина опубликовала несколько видео, записанных в аэропорте. Певица удивила поклонников своим неухоженным внешним видом, а именно сальными волосами и темными кругами под глазами.
Ольга Серябкина удивила поклонников неухоженным внешним видом

Ольга Серябкина, которая на данный момент занимается своим сольным проектом Molly, часто появляется в кадре без косметики. По словам фолловеров, выглядит артистка не так эффектно как на сцене, а без макияжа ее практически невозможно узнать.

Певица рассказала подписчикам, что полторы недели она боролась с простудой и высокой температурой. Сейчас у звезды все хорошо и она рада, что вернулась к работе. Поэтому многие поклонники списали неухоженный внешний вид 34-летней артистки на недавнюю болезнь.

Экс-солистка группы SEREBRO в этом месяце немного изменила имидж. Ольга Серябкина сделала себе челку и немного уменьшила длину волос, но эксперименты пришлись не всем поклонникам по душе. Некоторые фолловеры написали в социальных сетях, что без челки певице намного лучше, так как в таком образе она выглядит «слишком обычно». Также Ольгу Серябкину часто критикуют за откровенные фотографии в микроблоге, которые находятся «на грани пошлости».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:44

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