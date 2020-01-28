Ученые подтвердили теорию Галилея и Эйнштейна о падении предметов с одинаковой скоростью





Автором нового исследования стал директор Парижской обсерватории Питер Вольф. На протяжении двух лет исследователи сбрасывали несколько цилиндров из титана и платины и фиксировали скорость. Эксперимент проводился во время движения спутника. Оказалось, что она была почти одинаковой, в пределах двух триллионых процента. Однако этот уровень точности исследователи считают неудовлетворительным и готовят проведение подобных экспериментов повышенной чувствительности. В частности, физики надеются повторить работу с использованием отдельных атомов разных типов.Проведенная работа подтвердила правильность выводов Эйнштейна о том, что разные предметы, запущенные во время движения в пространстве, будут падать с одинаковой скоростью.