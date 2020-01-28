"Набиралась сил": Наталья Андрейченко объяснила свое внезапное исчезновение в Мексике

Как известно, у Натальи Андрейченко есть дом в Мексике, где она провела несколько последних дней с выключенным телефоном. Своей подруге она сказала, что сильно устала, в связи с чем знакомая звезды сильно разволновалась. Артистка объяснила, что это время она потратила на отдых и “освобождение”, а также готовилась к будущим проектам. Актриса подчеркнула, что у нее начинается совершенно другая жизнь, когда она отключает телефон. Все это время, когда поклонники искали любые сведения о своем кумире, она пребывала в поселении с духовными лидерами из разных стран. Здесь знаменитость находилась в полном уединении, где никто не смел ее побеспокоить, а до этого Андрейченко “очищала тело” во время особой практики.В новом видео в своем микроблоге артистка поблагодарила поклонников за внимание. Также Андрейченко рассказала о том, что собирается запустить собственные онлайн-курсы в знак благодарности за поддержку.