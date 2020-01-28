Звезда «Дом-2» Никита Рудаков обманул мать ради тайной свадьбы с Алиной Галимовой





Никита Рудаков и его любимая Алина Галимова вновь вместе. Участник реалити «Дом-2» даже собрался всерьез расписаться со своей возлюбленной. Однако о предстоящей свадьбе знают все, кроме родителей Рудакова. Мама Никиты и вовсе пришла в студию, и до последнего была уверена, что ее сын не может ее обманывать, а значит все слова о предстоящей свадьбе несерьезные.Более того, мама утверждает, что если бы это было правдой, то она давно бы об этом знала. Тем не менее, это далеко не единственная проблема, которая вызывает вопросы, многие участники телестройки уверены, что Алине Галимовой очень нравится Федор Стрелков, но девушка пытается тщательно скрывать эту информацию.Естественно, что после подобного большинство выражает надежду, что Алина Галимова все-таки будет честна и не станет мучить Никиту Рудакова в очередной раз.