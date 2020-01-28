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Принц Уильям готов принять принца Гарри и Меган Маркл в королевскую семью после возвращения

Неожиданное решение принца Гарри и Меган Маркл покинуть Великобританию и отказаться от выполнения королевских обязанностей привело к бурной реакции членов королевской семьи. К примеру, принц Уильям рассказал, что в связи с этим рискует больше никогда не увидеть младшего брата, поэтому готов принять герцогов Сассекских обратно после возвращения.

Однако, на данный момент в королевской семье сообщается, что родственники герцога и герцогини Сассекских заявили о готовности принять их обратно в случае, если пара сейчас или позднее изъявит желание приехать в страну. Согласно заявлениям от англоязычных СМИ, они поддержат принца Гарри и Меган Маркл в случае возвращения на ПМЖ, даже в том случае, если те не пожелают вернуть свои королевские полномочия. Родственники герцога Сассекского предложат и другие варианты пребывания в Соединенном Королевстве.

По информации инсайдера, принц Чарльз и герцог Кембриджский созванивались с принцем Гарри с целью обсудить сложившуюся ситуацию и прийти ему на помощь. Члены семьи сообщили, что у них имеется план на случай, если супруги примут решение вернуться. Однако неизвестно, как они отреагировали на данное предложение. На данный момент Маркл и принц Гарри организуют свой официальный и окончательный переезд в канадский Ванкувер.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00

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