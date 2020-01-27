Rivian намеревается конкурировать с Tesla с помощью нового пикапа и внедорожника





Предстоящий пикап Rivian R1T и внедорожник R1S будут дешевле, чем ожидалось ранее. Модель R1T была первоначально объявлена с базовой ценой в 69 тысяч долларов, а SUV R1S с 72 тысячами долларов. Теперь в компании говорят, что подобная стоимость будет устанавливаться за «хорошо укомплектованный автомобиль», в то время как стандартный вариант обойдется покупателю в более бюджетную сумму. Причиной подобных перемен в прайс-листе мог бы быть анонс Cybertruck от Tesla за 39,9 тысяч долларов, который стал дешевой альтернативой для любителей электропикапов.Известно, что R1T имеет три варианта батарейного блока, с аккумулятором средней мощности на 105 кВт, который работает на одном заряде до 370 км. Дальность езды более продвинутой версии составляет около 640 км. Особенный интерес у автолюбителей вызвала демонстрация режима «танковый разворот», позволяющий электромобилю повернуться вокруг своей оси на 360°. Что касается технических характеристик, то R1T и R1S оснастили четырьмя электромоторами, общая мощность которых находится в диапазоне от 408 до 760 л.с. Наконец, появление внедорожника и пикапа на глобальном рынке ожидается в конце 2020 года.