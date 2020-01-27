АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Rivian намеревается конкурировать с Tesla с помощью нового пикапа и внедорожника

Электромобили Tesla завоевали любовь множества клиентов по всему миру благодаря своей инновационности и стильному кузову. Теперь Rivian намеревается конкурировать с компанией Илона Маска с помощью нового пикапа и внедорожника.

Предстоящий пикап Rivian R1T и внедорожник R1S будут дешевле, чем ожидалось ранее. Модель R1T была первоначально объявлена с базовой ценой в 69 тысяч долларов, а SUV R1S с 72 тысячами долларов. Теперь в компании говорят, что подобная стоимость будет устанавливаться за «хорошо укомплектованный автомобиль», в то время как стандартный вариант обойдется покупателю в более бюджетную сумму. Причиной подобных перемен в прайс-листе мог бы быть анонс Cybertruck от Tesla за 39,9 тысяч долларов, который стал дешевой альтернативой для любителей электропикапов.

Известно, что R1T имеет три варианта батарейного блока, с аккумулятором средней мощности на 105 кВт, который работает на одном заряде до 370 км. Дальность езды более продвинутой версии составляет около 640 км. Особенный интерес у автолюбителей вызвала демонстрация режима «танковый разворот», позволяющий электромобилю повернуться вокруг своей оси на 360°. Что касается технических характеристик, то R1T и R1S оснастили четырьмя электромоторами, общая мощность которых находится в диапазоне от 408 до 760 л.с. Наконец, появление внедорожника и пикапа на глобальном рынке ожидается в конце 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллеги Ирины Отиевой рассказали о депрессии и пристрастии певицы к…
Стала известна стоимость «зимней» комплектации автомобиля LADA…
Повзрослевшая дочь Любови Толкалиной затмила звездную мать на красной…
В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от…
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия РФ: Российская делегация готова покинуть…
Биологи назвали цветок в честь актера Александра…
Ученые приблизились к разгадке местонахождения украденной нацистами Янтарной…
Новейший российский ударный БПЛА «Охотник» переполошил американские…
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра…
Rivian намеревается конкурировать с Tesla с помощью нового пикапа и…
Журналист Артур Гаспарян сравнил Билли Айлиш с…
В Италии археологи обнаружили усыпальницу железного века без…
Наследство актера Андрея Харитонова досталось его жене и…
В Сети показали видео с новым Audi A5 Sportback 2020…
«Моё сердце выскакивало каждый раз»: Полина Гагарина рассказала о первом дне съемок шоу «Голос.…
В Египте археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом более 5 тысяч…
«Умница моя»: Алла Пугачева похвалила дочь Кристины Орбакайте за идеальный…
«Москвич», «Волга», «Запорожец»: Названы советские автомобили, которые отправлялись на…
Аномально теплая зима влияет на уровень тестостерона у…
«Не дождетесь»: Лариса Голубкина прокомментировала слухи о…
Hyundai готовит премьеру кроссовера размером с Daewoo…
Дочери Валерия Меладзе и ребенок Веры Брежневой отдыхают вместе в…
Ученые рассказали, почему еда для космонавтов не подходит обычным…
Анна Хилькевич затронула тему третьей беременности жалобами о…
KIA снова вывела на тесты обновленный хэтчбек Rio…
Брэд Питт и Дженнифер Энистон устроили тайное свидание в особняке…
Хронобиологи дали 3 рекомендации для нормализации…
Ирина Пегова рассказала о дне, когда появилась на свет единственная дочь…
Просмотреть все новости