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Пелагея вложила деньги в строительство загородного дома, который после развода достанется Телегину

Александра Соколова в интервью рассказала, что Пелагея вложила деньги в строительство загородного дома, который после развода достанется Ивану Телегину. При этом подруга исполнительнице заявила, что певица не претендует на недвижимость хоккеиста.
Пелагея вложила деньги в строительство загородного дома, который после развода достанется Телегину

В конце прошлого года стало известно, что Пелагея и Иван Телегин расстались. Певица не раз выражала надежду, что развод со спортсменом пройдет цивилизованно и без лишних скандалов. Недавно Александра Соколова дала интервью, в котором рассказала о расторжении брака между Пелагей и Иваном Телегиным. Она сообщила, что исполнительница вложила деньги в строительство загородного дома своего бывшего супруга. Знаменитость участвовала в ремонте особняка, но при разводе она не будет претендовать на него.

Александра Соколова отметила, что дом всегда принадлежал Ивану Телегину и останется его собственность после официального расторжения брака. Также подруга певицы заявила, что годы совместной жизни Пелагея с дочерью Таисией и Иваном Телегиным жила в квартире. В загородный дом хоккеиста супруги приезжали только на выходные дни.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

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