Пелагея вложила деньги в строительство загородного дома, который после развода достанется Телегину





В конце прошлого года стало известно, что Пелагея и Иван Телегин расстались. Певица не раз выражала надежду, что развод со спортсменом пройдет цивилизованно и без лишних скандалов. Недавно Александра Соколова дала интервью, в котором рассказала о расторжении брака между Пелагей и Иваном Телегиным. Она сообщила, что исполнительница вложила деньги в строительство загородного дома своего бывшего супруга. Знаменитость участвовала в ремонте особняка, но при разводе она не будет претендовать на него.Александра Соколова отметила, что дом всегда принадлежал Ивану Телегину и останется его собственность после официального расторжения брака. Также подруга певицы заявила, что годы совместной жизни Пелагея с дочерью Таисией и Иваном Телегиным жила в квартире. В загородный дом хоккеиста супруги приезжали только на выходные дни.