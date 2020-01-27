Бьюти-мастер принцессы Дианы раскрыла секреты макияжа членов королевской семьи





Во время выхода для Met Gala принцесса выбрала темно-синее платье из коллекции Джона Гальяно. Мэри Гринвелл сумела создать мягкий и неброский макияж в теплых тонах палитры, благодаря которому Леди Диана выглядела безупречно.Бьюти-мастер поделилась, что одними из самых важных ее инструментов являются консилеры. С их помощью визажист добавляет блеска определенным зонам лица, которые визуально освежают образ. Кроме того, Мэри Гринвелл всегда использует кремовые румяна, подходящие под фототип кожи конкретного человека.Как известно, стилист принцессы Дианы создавала свадебный образ для Меган Маркл. Она применила ключевые методы для подчеркивания натуральной красоты, используя жидкие румяна и кремовые тени для бровей. Так как грузный и слишком вызывающий макияж для семьи королевы – запрет, мастера красоты стараются сделать все возможное, чтобы лица монарших леди оставались естественными и сияли как на фото, так и в жизни.