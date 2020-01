Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

18-летняя исполнительница стала обладателем премии за лучшую песню года. Кроме того, получила наивысшую оценку пластинка, став лучшим альбомом, а также песня «Bad Guy». Следует отметить, что букмекерские конторы именно Билли Айлиш считали главным претендентом на победу в категории «Лучший альбом». Ставки на победу экстравагантной певицы достигали 70% из-за вероятности триумфа ее альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We».Этому способствовал огромный успех певицы и автора песен. Так, песня «Bad guy» вышла на первое место в Hot 100, став первым хитом, исполнительницы, возглавившим национальные чарт США. И Великобритании. В этом году церемония была перенесена с февраля на январь, так как в начале февраля состоится вручение кинопремии «Оскар». В голосовании за самые достойные произведения представителей шоу-бизнеса периода с октября 2018 года по ноябрь 2019 года принимало участие специальное жюри, состоящее из деятелей музыкальной индустрии. Церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе.Кроме Билли Айлиш награды за свое творчество получили Бейонсе (лучший музыкальный фильм), Lil Nas X с лучшим видеоклипом (Old Time Road) и Мишель Обама (аудиоверсия собственных мемуаров. The Chemical Brothers стали обладателями двух статуэток: за лучшую танцевальную запись и альбом. Певица Таня Такер унесла с церемонии две награды - за песню и альбом в стиле кантри. Отметили в жюри и нашумевший сериал «Чернобыль», музыка авторства Хильдур Гуднадоттир названа лучшим саундтреком. Получивший награду за музыкальные достижения Игги Поп ранее ни разу не получал «Грэмми», хотя рокера можно назвать ровесником премии, он на сцене уже порядка 60 лет.