Ученые обнаружили новый вид грибка в атмосфере, угрожающий здоровью человека





После проведенных исследований специалисты заключили, что данные организмы способны провоцировать аллергические реакции, затруднение дыхания, астму и другие заболевания верхних дыхательных путей. Пагубное влияние на здоровье происходит путем попадания микроскопических спор в легкие человека.По результатам изучения нового вида грибка, ученые выяснили, что существующее количество спор на одну единицу пространства превышает все допустимые нормы. Кроме активного развития в нижних слоях атмосферы, фрагменты болезнетворных спор принимают участие в формировании облаков из ледяных кристаллов, среди которых и дождевые тучи. Последствием такого процесса может быть еще более активное развитие грибка и повышенный риск заражения человека.