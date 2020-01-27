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"Семь платьев": Анастасия Волочкова раскрыла подробности о предстоящей свадьбе с избранником

Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила раскрыть подробности о предстоящей свадьбе со своим новым избранником, которого она, к слову, до сих пор скрывает от публики. Как оказалось, мужчина уже сделал знаменитости предложение, а само событие состоится 20 октября.
"Семь платьев": Анастасия Волочкова раскрыла подробности о предстоящей свадьбе с избранником

Как рассказала артистка, ее будущий супруг берет на себя 100% расходов по организации свадебного торжества. «Я не собираюсь организовывать свадьбу за свой счет.И если на свадьбе с первым мужем я сменила пять платьев, то в этот раз их будет сразу семь», - похвасталась знаменитая танцовщица в эфире популярного шоу «Звезды сошлись», подчеркнув, что надеется на очень скорое развитие событий. «Надеюсь, что все это произойдет уже совсем скоро», - добавила она.

По утверждению самой Анастасии Волочковой, своего нынешнего избранника она любит по-настоящему, поэтому новое бракосочетание станет для нее ответственным и вполне осознанным решением. Несмотря на непростой характер танцовщицы, ей удается неплохо ладить со своим будущим мужем, а тот, в свою очередь, во всем ее поддерживает.

Похвасталась артистка и недавно проведенным в теплых краях отпуском, отметив, что во время этого отдыха она в прямом смысле позволяла себе шиковать, в то время, как ее будущий супруг ни в чем ей не отказывал. «Мой любимый человек находился рядом со мной и старался меня во всем поддерживать», - отметила Волочкова.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:53

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