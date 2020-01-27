"Семь платьев": Анастасия Волочкова раскрыла подробности о предстоящей свадьбе с избранником





Как рассказала артистка, ее будущий супруг берет на себя 100% расходов по организации свадебного торжества., - похвасталась знаменитая танцовщица в эфире популярного шоу «Звезды сошлись», подчеркнув, что надеется на очень скорое развитие событий., - добавила она.По утверждению самой Анастасии Волочковой, своего нынешнего избранника она любит по-настоящему, поэтому новое бракосочетание станет для нее ответственным и вполне осознанным решением. Несмотря на непростой характер танцовщицы, ей удается неплохо ладить со своим будущим мужем, а тот, в свою очередь, во всем ее поддерживает.Похвасталась артистка и недавно проведенным в теплых краях отпуском, отметив, что во время этого отдыха она в прямом смысле позволяла себе шиковать, в то время, как ее будущий супруг ни в чем ей не отказывал., - отметила Волочкова.