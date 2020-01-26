"260 евро за бутылку шампанского": Дарья Пынзарь пожаловалась на свое путешествие в Париж

«Бедные мои ножки еле ходят. Сегодня посетили Лувр, куда зашли без очередей, потому что сегодня 2 день скидок и все в Галерее Лафаетт шопятся, очередь была только одна, к Моне Лизе», – рассказала Дарья Пынзарь.





Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь рассказала, что изначально она собиралась отправиться в путешествие в Стамбул, однако пара собрала минимум вещей и в аэропорту выбрала первое направление, на которое "упал глаз", это оказался Париж. За несколько дней влюбленные побывали во всех значимых местах французской столицы, выполнив "программу для туристов".Сначала Дарья и Сергей Пынзарь погуляли по Елисейским полям, потом отправились в ресторан с едой "не для туристов", а в микроблоге в Instagram звезда поспешила показать свои блюда. Возвращаясь, супруги заблудились, но смогли найти путь с помощью интернета. Также Пынзарь очень хотела попасть в Мулен Руж, а вот супруг был сначала против, но затем согласился.Как призналась экс-участница "Дома-2", представление показалось ей "нафталиновым", а за два билета и бутылку шампанского супруги отдали 260 евро. Успела блондинка зайти и в Лувр, где, по ее словам, не было очередей.В Диснейленд звезда тоже зашла, но только на разведку, ведь планирует вернуться туда с детьми.