«Его ночью зазнобило»: Марина Куделинская рассказала о смерти сына Рязановой





«Его ночью зазнобило. Он выпил чаю с лимоном, однако лучше себя не почувствовал, поэтому решил вызвать скорую. Бригада медиков ехала около 10 минут, но умер он всего через 7 минут после этого вызова, спасти его жизнь не удалось», - отметила актриса. Кроме того, по словам Куделинской, отец Данилы Петрова умер в том же возрасте, правда в его случае причиной смерти оказался сердечный приступ. «Он в последние дни репетировал новый спектакль, в зале было душно, все нервничали. Ну и тромб – штука непредсказуемая», - подчеркнула она.Как добавила актриса, Петров всегда был примерным семьянином, всю свою жизнь посвятил одной женщине и никогда не жаловался на здоровье. Правда, вспомнила она, актер довольно много курил.