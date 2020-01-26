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«Его ночью зазнобило»: Марина Куделинская рассказала о смерти сына Рязановой

Известный актер Данила Петров – сын звезды популярного советского фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой, - скончался в возрасте 51 года от внезапно оторвавшегося тромба. Актриса Марина Куделинская в эфире программы «Звезды сошлись» подробно рассказала о последних минутах жизни артиста.

«Его ночью зазнобило. Он выпил чаю с лимоном, однако лучше себя не почувствовал, поэтому решил вызвать скорую. Бригада медиков ехала около 10 минут, но умер он всего через 7 минут после этого вызова, спасти его жизнь не удалось», - отметила актриса. Кроме того, по словам Куделинской, отец Данилы Петрова умер в том же возрасте, правда в его случае причиной смерти оказался сердечный приступ. «Он в последние дни репетировал новый спектакль, в зале было душно, все нервничали. Ну и тромб – штука непредсказуемая», - подчеркнула она.

Как добавила актриса, Петров всегда был примерным семьянином, всю свою жизнь посвятил одной женщине и никогда не жаловался на здоровье. Правда, вспомнила она, актер довольно много курил.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:09

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