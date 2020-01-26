Появились первые подробности об электрических суперкарах Ferrari
Пройдет еще не менее пяти лет, прежде чем компания Ferrari запустит в серию свой первый электрический суперкар. Но уже сейчас различные источники публикуют первые подробности о будущих электромобилях престижной итальянской марки.
Так, недавно появилась информация о патентной заявке, которую Ferrari подала для регистрации своего первого электрического суперкара. Отмечается, что будущий Ferrari EV будет ожидаемо оснащен сразу четырьмя электромоторами – по одному на каждое колесо. Кроме того, в патентной документации отмечается, что дорожный автомобиль с электрической силовой установкой оснащается реверсивными двигателями, независимыми друг от друга. Также стало известно, что двигатели будут зафиксированы непосредственно на раме, что дало экспертам повод говорить о сохранении традиционной для Ferrari управляемости.
Что же касается аккумуляторных батарей, то они, как и в большинстве других современных электромобилей, будут размещены в районе колес задней оси автомобиля. Еще один интересный факт заключается в том, что патентная заявка Ferrari включает в себя не только «чистый» электромобиль, но и спорткар с гибридной силовой установкой, где вместо батарейного блока размещается классический ДВС.
Так, недавно появилась информация о патентной заявке, которую Ferrari подала для регистрации своего первого электрического суперкара. Отмечается, что будущий Ferrari EV будет ожидаемо оснащен сразу четырьмя электромоторами – по одному на каждое колесо. Кроме того, в патентной документации отмечается, что дорожный автомобиль с электрической силовой установкой оснащается реверсивными двигателями, независимыми друг от друга. Также стало известно, что двигатели будут зафиксированы непосредственно на раме, что дало экспертам повод говорить о сохранении традиционной для Ferrari управляемости.
Что же касается аккумуляторных батарей, то они, как и в большинстве других современных электромобилей, будут размещены в районе колес задней оси автомобиля. Еще один интересный факт заключается в том, что патентная заявка Ferrari включает в себя не только «чистый» электромобиль, но и спорткар с гибридной силовой установкой, где вместо батарейного блока размещается классический ДВС.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:03