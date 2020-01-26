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В Махачкале в жилом доме произошел взрыв бытового газа

В одном из жилых домов Махачкалы произошел взрыв. Как сообщают СМИ, причиной тому стал бытовой газ.
В Махачкале в жилом доме произошел взрыв бытового газа

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из районов столицы Дагестана. В пятиэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ, вспышка газовоздушной смеси привела к разрушению одной из стенных перегородок в здании. Ведущие конструкции остались целы, потому опасности обрушения дома нет. Свидетели сообщают о повреждении перегородки между цоколем и балконом одной из квартир на первом этаже.

Согласно сообщениям источников, пожара удалось избежать. При этом во время инцидента пострадали два человека, один из которых ребенок. Он получил травму, когда проходил мимо указанного дома, по предварительным данным, на школьника упал один из фрагментов обрушившейся стены. При этом сообщается, что у мальчика отмечается незначительная травма и после оказания помощи он, скорее всего, сможет выписаться из больницы и отправиться домой.

Пока причины аварии неизвестны, правоохранительные органы вместе с экспертами выясняют все подробности происшествия. На данный момент ситуация под контролем, опасности новых взрывов или возгорания нет. В какой именно квартире произошло ЧП, пока не разглашается, как и то, что именно послужило причиной.

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Происшествия
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:05

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