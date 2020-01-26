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"СМИ что-то не договаривают": Елена Темникова обсудила с фанатами коронавирус в Китае

Елена Темникова обсудила с фанатами в социальной сети Instagram коронавирус в Китае. По мнению исполнительницы, СМИ что-то не договаривают.
"СМИ что-то не договаривают": Елена Темникова обсудила с фанатами коронавирус в Китае

Елена Темникова разместила новую фотографию, на которой она запечатлена в рваных джинсах с высокой посадкой, белой блузе с вырезом на груди и веером в руке. Образ знаменитости дополнили серьги, макияж и галстук. В комментарии певица написала: "Моё утро началось с просмотра новостей про коронавирус из Китая. Давайте в комментариях обсудим. Такое чувство, что СМИ что-то не договаривают". Елена Темникова беспокоится за самочувствие россиян и интересуется, как к новостям о заболевании относятся ее фанаты.

Кто-то из подписчиков написал: "Живу в Китае, сейчас как раз в эпицентре событий. Город Нанкин, недалеко от Уханя. Город пустой, люди сидят дома. Уже 15 городов закрыли". Фанаты, которые живут на территории России, попросили Елену Темникову держать их в курсе новостей, поскольку они тоже не доверяют СМИ. За несколько часов публикация исполнительницы набрала почти 60 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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