АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц слегла после расставания с бойфрендом

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц окончательно разочаровалась в любви. Девушка рассталась с бойфрендом и теперь не может найти в себе силы, чтобы справиться с теми эмоциями, которые на нее нахлынули.

Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц слегла после расставания с бойфрендом

Экс-участница «Дом-2» Тата Блюменкранц пытается собраться с силами и прийти в себя после очередного расставания. В жизни девушки случилась по сути любовная драма. Эмоциональный срыв Таты закончился тем, что у нее поднялась достаточно высокая температура и теперь ей нужна помощь медиков.

Тата Блюменкранц рассказала о том, что от бывшего любимого она получила настоящий удар в спину. По ее словам, накануне вечером они отмечали годовщину их романа, а уже утром расстались. Теперь девушка не хочет больше любить или влюбляться. Она уверена, что мужчины лишь приходят и проникают в душу, а после все равно бросают.


Поклонники звезды проекта «Дом-2» Таты Блюменкранц тут же принялись ей писать слова поддержки. Они отметили, что боль пройдет, а она очень красивая. Другие сказали, что от слов «твой человек еще в пути» легче не станет, поэтому лучше свое свободное время занять работой или найти себе новое увлечение.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали «медленный» интернет опасным для…
Жена депутата, певица Yaxana в Индии станцевала на шесте на шестом месяце…
Немецкий журналист назвал "невозможным" восстановление ядерного…
Королева Елизавета II пожаловала принцу Уильяму титул Лорда-верховного комиссара Генассамблеи Церкви…
Специалисты объяснили, как провести с пользой Международный день без…
Иосиф Пригожин назвал пытающуюся скрыться от солнца Валерию…
Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц слегла после расставания с…
Эксперты назвали 4 причины для употребления кофе перед…
Испанские СМИ: "Анна Курникова скоро родит третьего ребенка от Энрике…
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич рассказала о страхе заразиться…
Названы признаки дефицита железа, которые не замечают даже…
«За периметр уйти страшно»: Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель комментирует старые…
Алика Смехова примеряла образ…
От Microsoft потребовали вернуть Windows 7 к…
Певица Акула поделилась подробностями из личной жизни, карьеры и бегства в…
Психолог рассказал, как отвлечь ребенка от гаджета перед…
Алексей Воробьёв: "Я очень счастлив, что у меня в жизни появился…
Комедиантка Екатерина Варнава предстала перед поклонниками спящей с открытым…
Автолюбители составили ТОП-3 забытых внедорожников, выпущенных в…
Алла Пугачева порекомендовала всем 70-летним дамам носить…
Китайская соцсеть WeChat будет блокировать пользователей за распространение слухов об…
«Копия Вайкуле»: В Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой после…
В Сети опубликовали видео судорог, якобы вызванных коронавирусом из…
Житель Кузбасса подозревается в убийстве соседки из-за…
Анастасия Калашникова подогрела слухи о романе с Борисом…
Эвелина Бледанс: "Глянцевые выходы скоро останутся только редкими рабочими…
Бюджетная версия кроссовера Haval H6 бьет рекорды продаж в…
Стали известны подробности съемок телепередачи «Давай…
Просмотреть все новости