Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц слегла после расставания с бойфрендом





Экс-участница «Дом-2» Тата Блюменкранц пытается собраться с силами и прийти в себя после очередного расставания. В жизни девушки случилась по сути любовная драма. Эмоциональный срыв Таты закончился тем, что у нее поднялась достаточно высокая температура и теперь ей нужна помощь медиков.Тата Блюменкранц рассказала о том, что от бывшего любимого она получила настоящий удар в спину. По ее словам, накануне вечером они отмечали годовщину их романа, а уже утром расстались. Теперь девушка не хочет больше любить или влюбляться. Она уверена, что мужчины лишь приходят и проникают в душу, а после все равно бросают.Поклонники звезды проекта «Дом-2» Таты Блюменкранц тут же принялись ей писать слова поддержки. Они отметили, что боль пройдет, а она очень красивая. Другие сказали, что от слов «твой человек еще в пути» легче не станет, поэтому лучше свое свободное время занять работой или найти себе новое увлечение.