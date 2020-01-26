Немецкий журналист назвал "невозможным" восстановление ядерного мира





Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявлял, что человечество находится "у края пропасти" из-за обострения геополитической обстановки во всем мире. С подобной позицией согласился журналист и историк из Германии Михаэль Штюрмер, который предрек цивилизации мрачные времена. Свои слова сотрудник издания Die Welt обосновал фактом того, что спустя 30 лет с дня окончания холодной войны мировой порядок так и не наступил, а ядерное вооружение появляется у все большего количества стран, руководство которых не заслуживает доверия.Особенно острым остается противостояние государств Запада и Востока, из-за чего затяжной ядерный мир закончился, а вновь его установить уже не удастся. Все же, по мнению журналиста, основные угрозы миру предоставляют борьба США и Китая за право называться "сверхдержавой", реваншистские настроения в России после распада СССР, а также стремительно развивающиеся технологии в сфере искусственного интеллекта, гонки вооружений в космосе, экологические катастрофы и нехватка ресурсов.