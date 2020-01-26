"У меня все отлично": Татьяна Брухунова ответила на критику о производимом впечатлении несчастного человека

Татьяну Брухунову часто критикуют за ее манеру одеваться, за посты в социальных сетях и прическу. Сегодня помощница юмориста Евгения Петросяна разместила фото, на котором она сфотографировала в ботинках, черно-белом платье, красной шубе и шапке с большим помпоном. На снимке Татьяна Брухунова улыбается и смотрит в камеру. В комментарии помощница юмориста написала, что недавно ей прислали сообщение, в котором некая женщина написала о том, что она производит впечатление несчастного человека.Татьяна Брухунова решила ответить хейтерам и написала: "Я рассмеялась! Честно. Никогда такой чуши в свой адрес не слышала!" Она с детства улыбается, даже незнакомым людям. Улыбка — это часть Татьяны Брухуновой, которая живет внутри нее. Также помощница Евгения Петросяна решила узнать у фанатов, действительно ли она выглядит несчастной. В конце она отметила, что у нее все отлично. Подписчики посоветовали не обращать внимания на завистников и недругов.