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"У меня все отлично": Татьяна Брухунова ответила на критику о производимом впечатлении несчастного человека

Татьяна Брухунова ответила хейтерам на критику о производимом впечатлении несчастного человека. В Instagram помощница Евгения Петросяна написала, что у нее все отлично, и она любит улыбаться.
"У меня все отлично": Татьяна Брухунова ответила на критику о производимом впечатлении несчастного человека

Татьяну Брухунову часто критикуют за ее манеру одеваться, за посты в социальных сетях и прическу. Сегодня помощница юмориста Евгения Петросяна разместила фото, на котором она сфотографировала в ботинках, черно-белом платье, красной шубе и шапке с большим помпоном. На снимке Татьяна Брухунова улыбается и смотрит в камеру. В комментарии помощница юмориста написала, что недавно ей прислали сообщение, в котором некая женщина написала о том, что она производит впечатление несчастного человека.

Татьяна Брухунова решила ответить хейтерам и написала: "Я рассмеялась! Честно. Никогда такой чуши в свой адрес не слышала!" Она с детства улыбается, даже незнакомым людям. Улыбка — это часть Татьяны Брухуновой, которая живет внутри нее. Также помощница Евгения Петросяна решила узнать у фанатов, действительно ли она выглядит несчастной. В конце она отметила, что у нее все отлично. Подписчики посоветовали не обращать внимания на завистников и недругов.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:19

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