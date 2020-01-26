Анастасия Калашникова подогрела слухи о романе с Борисом Дергачовым

Борис Дергачев недавно рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram о поездке на отдых в Таиланд. Помимо многочисленных друзей его также сопровождала в путешествии Анастасия Калашникова. Известно, что она является коллегой актера по сериалу "Триада", где ей досталось роль Миланы. Серия фотографий с экзотической страны, опубликованная актрисой, вызвала ажиотаж среди её поклонников. Причина состояла в длинном монологе о любви со стороны Калашниковой, который она дописала к совместным фотографиям с Дергачевым.Некоторые российские СМИ сообщали, что кинозвезда таким образом намекнула на роман с 29-летним партнером по съемочной площадке, о чем также свидетельствовала таинственная подпись к посту: "Love is..." Основное внимание фанаты обращали на подобные строки за авторством Калашниковой: "Главное счастье как в раз в отдаче. С тобой это так. Теперь у меня есть ответ на вопрос, в чем же главный смысл". Кроме прочего, Борис Дергачев запомнился большинству россиян преимущественно благодаря ролям в комедийных фильмах "Гуляй, Вася!", "Ну здравствуй, Оксана Соколова!" и сериалах "Ольга", "Команда Б", "Конная полиция".