АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Анастасия Калашникова подогрела слухи о романе с Борисом Дергачовым

Звезда сериала "Триада" Анастасия Калашникова недавно опубликовала серию фотографий с Борисом Дергачевым в соцсетях. Сопровождающие снимки слова кинозвезды о любви лишь подогрели слухи о романе с 29-летним актером.

Борис Дергачев недавно рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram о поездке на отдых в Таиланд. Помимо многочисленных друзей его также сопровождала в путешествии Анастасия Калашникова. Известно, что она является коллегой актера по сериалу "Триада", где ей досталось роль Миланы. Серия фотографий с экзотической страны, опубликованная актрисой, вызвала ажиотаж среди её поклонников. Причина состояла в длинном монологе о любви со стороны Калашниковой, который она дописала к совместным фотографиям с Дергачевым.

Некоторые российские СМИ сообщали, что кинозвезда таким образом намекнула на роман с 29-летним партнером по съемочной площадке, о чем также свидетельствовала таинственная подпись к посту: "Love is..." Основное внимание фанаты обращали на подобные строки за авторством Калашниковой: "Главное счастье как в раз в отдаче. С тобой это так. Теперь у меня есть ответ на вопрос, в чем же главный смысл". Кроме прочего, Борис Дергачев запомнился большинству россиян преимущественно благодаря ролям в комедийных фильмах "Гуляй, Вася!", "Ну здравствуй, Оксана Соколова!" и сериалах "Ольга", "Команда Б", "Конная полиция".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич рассказала о страхе заразиться…
Названы признаки дефицита железа, которые не замечают даже…
«За периметр уйти страшно»: Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель комментирует старые…
Алика Смехова примеряла образ…
От Microsoft потребовали вернуть Windows 7 к…
Певица Акула поделилась подробностями из личной жизни, карьеры и бегства в…
Психолог рассказал, как отвлечь ребенка от гаджета перед…
Алексей Воробьёв: "Я очень счастлив, что у меня в жизни появился…
Комедиантка Екатерина Варнава предстала перед поклонниками спящей с открытым…
Автолюбители составили ТОП-3 забытых внедорожников, выпущенных в…
Алла Пугачева порекомендовала всем 70-летним дамам носить…
Китайская соцсеть WeChat будет блокировать пользователей за распространение слухов об…
«Копия Вайкуле»: В Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой после…
В Сети опубликовали видео судорог, якобы вызванных коронавирусом из…
Житель Кузбасса подозревается в убийстве соседки из-за…
Анастасия Калашникова подогрела слухи о романе с Борисом…
Эвелина Бледанс: "Глянцевые выходы скоро останутся только редкими рабочими…
Бюджетная версия кроссовера Haval H6 бьет рекорды продаж в…
Стали известны подробности съемок телепередачи «Давай…
Новейший российский самолет-разведчик Ту-214Р заметили в небе над…
"У меня все отлично": Татьяна Брухунова ответила на критику о производимом впечатлении несчастного…
«Тянет меня, как чемодан без ручки»: Жанна Левина пошутила о браке с Гариком…
В Сети рассказали, почему ВАЗ‑2121М с двигателем от "Москвича" не добился…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец устроила роскошную вечеринку в Москве в честь…
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
"Уже 7 февраля": Юлия Савичева напомнила о скором выходе своего нового альбома…
В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн…
“Не знают, кто от кого родил”: Алена Водонаева снова оскорбила потенциальных получателей…
Просмотреть все новости