Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец устроила роскошную вечеринку в Москве в честь 30-летия





Ресторан специально по заказу Виктории Романец закрыли, чтобы именинница могла встретить своих гостей. В качестве ведущей мероприятия была приглашена Маша Малиновская, также на вечере заметили друзей звезды реалити-шоу по проекту - Лизу Шароху и Таню Поп, а также Антона Свежих, экс-супруга Кристины Лясковец. Пара официально оформила развод только месяц назад, но молодой человек не упустил возможности провести время в компании Шарохи.На праздник Виктория Романец пришла в роскошном платье изумрудного цвета, она поблагодарила друзей, а также отметила, хоть праздник она уже пережила вместе с возлюбленным в Сингапуре, а затем они улетели на Бали, но этот вечер посвящался им и ей в особенности.