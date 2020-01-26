АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец устроила роскошную вечеринку в Москве в честь 30-летия

Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец 14 января отметила 30-летие. В честь праздника она отправилась вместе с супругом Антоном Гусевым в Сингапур, а после возвращения в Москву устроила роскошную вечеринку.
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец устроила роскошную вечеринку в Москве в честь 30-летия

Ресторан специально по заказу Виктории Романец закрыли, чтобы именинница могла встретить своих гостей. В качестве ведущей мероприятия была приглашена Маша Малиновская, также на вечере заметили друзей звезды реалити-шоу по проекту - Лизу Шароху и Таню Поп, а также Антона Свежих, экс-супруга Кристины Лясковец. Пара официально оформила развод только месяц назад, но молодой человек не упустил возможности провести время в компании Шарохи.

На праздник Виктория Романец пришла в роскошном платье изумрудного цвета, она поблагодарила друзей, а также отметила, хоть праздник она уже пережила вместе с возлюбленным в Сингапуре, а затем они улетели на Бали, но этот вечер посвящался им и ей в особенности.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стали известны подробности съемок телепередачи «Давай…
Новейший российский самолет-разведчик Ту-214Р заметили в небе над…
"У меня все отлично": Татьяна Брухунова ответила на критику о производимом впечатлении несчастного…
«Тянет меня, как чемодан без ручки»: Жанна Левина пошутила о браке с Гариком…
В Сети рассказали, почему ВАЗ‑2121М с двигателем от "Москвича" не добился…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец устроила роскошную вечеринку в Москве в честь…
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
"Уже 7 февраля": Юлия Савичева напомнила о скором выходе своего нового альбома…
В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн…
“Не знают, кто от кого родил”: Алена Водонаева снова оскорбила потенциальных получателей…
В Китае из-за угрозы эпидемии коронавируса в 820 раз упали продажи билетов в…
Мария Шукшина: "До чего же изощреннее становятся способы манипуляции общественным…
Актер из сериала "Кухня" Сергей Лавыгин сыграл свадьбу с Марией…
Американские военные опробуют в Европе сценарий войны 2028…
«Мы стали одним целым»: Жена Дмитрия Харатьяна рассказала о семейной…
Космонавты на МКС сообщают об угрозе коррозии и разгерметизации из-за…
Актриса Екатерина Волкова во время родов по халатности медиков заразилась гепатитом…
Российские генетики разработали дешевый способ диагностики…
С шоу Дмитрия Шепелева на «Первом канале» требуют миллион рублей за…
Эксперты назвали 4 проблемы автомобиля, которые решаются без участия…
Samsung предлагает получить дорогие наушники Galaxy Buds+…
"Родился ли кто?": Беременная Оксана Самойлова рассказала о ежедневном вопросе своей дочери…
Японский ученый прочит России бесснежные…
В NASA показали снимок слоев песчаника на…
«Главное – семья»: Дмитрий Харатьян отказался от амбиций в кино ради…
Подруга королевы Елизаветы II похвалила Кейт Миддлтон за то, что та уступает…
Врачи перечислили полезные для здоровья свойства…
Джаред Лето оставил фанатам в Instagram свой личный номер…
Просмотреть все новости