Американские военные опробуют в Европе сценарий войны 2028 года





Мероприятие получило название «Защитник Европы 2020» и будет проводиться в течение длительного периода. Так, учения стартуют уже в текущем месяце, а их завершение намечено только на июль. Более того, маневры американских военных будут проходить на территории стразу нескольких европейских государств: в том числе Германии, Грузии и стран Балтии. Самая же активная фаза учений запланирована на два последних месяца весны. В соответствии со сценарием маневров, в 2028 году на территории Европы вспыхнет масштабный вооруженный конфликт с противником, имя которого авторы сценария не называют, отмечая лишь, что он по своем силам близок к НАТО. Американские военные вместе со своими европейскими коллегами планируют отработать у российских границ методы масштабной войны будущего. С этой целью планируется задействовать новейшую военную технику, а также отработать элементы принципиально новой экспериментальной военной стратегии.Основным же местом разворачивания действий станет Польша, на территории которой даже планируется строительство понтонного моста для переброски 11 000 военнослужащих и большого количества тяжелых вооружений.