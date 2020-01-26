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Американские военные опробуют в Европе сценарий войны 2028 года

Контингент американских войск в составе 36 000 военнослужащих планирует высадиться на территории стран Европы в рамках проведения учений НАТО у границ России. Эти маневры станут рекордными по количеству задействованного в них личного состава за последние четверть века.
Американские военные опробуют в Европе сценарий войны 2028 года

Мероприятие получило название «Защитник Европы 2020» и будет проводиться в течение длительного периода. Так, учения стартуют уже в текущем месяце, а их завершение намечено только на июль. Более того, маневры американских военных будут проходить на территории стразу нескольких европейских государств: в том числе Германии, Грузии и стран Балтии. Самая же активная фаза учений запланирована на два последних месяца весны. В соответствии со сценарием маневров, в 2028 году на территории Европы вспыхнет масштабный вооруженный конфликт с противником, имя которого авторы сценария не называют, отмечая лишь, что он по своем силам близок к НАТО. Американские военные вместе со своими европейскими коллегами планируют отработать у российских границ методы масштабной войны будущего. С этой целью планируется задействовать новейшую военную технику, а также отработать элементы принципиально новой экспериментальной военной стратегии.

Основным же местом разворачивания действий станет Польша, на территории которой даже планируется строительство понтонного моста для переброски 11 000 военнослужащих и большого количества тяжелых вооружений.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:10

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