АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Бывший муж Пелагеи Иван Телегин замечен в Мюнхене с любовницей

Известный российский хоккеист Иван Телегин, о разводе с которым недавно объявила певица Пелагея, в одной из игр регулярного чемпионата получил довольно тяжелую травму, которая привела к неприятным последствиям. В результате спортсмен отправился на операцию в Мюнхен, где и был замечен со своей новой любовницей.
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин замечен в Мюнхене с любовницей

«Понимание того, насколько вероятным является возвращение Телегина на лед в нынешнем сезоне, будет только после проведения операции», - цитирует портал «СтарХит» слова президента клуба, за который выступает Иван Телегин. Примечательно, подчеркивает портал, что поддержать хоккеиста во время операции в Мюнхене решилась и его новая возлюбленная Мария Гончар, перебравшаяся к спортсмену после того, как он разорвал отношения с популярной артисткой.

Сейчас Иван Телегин и Мария Гончар находятся вместе в Германии, где хоккеист готовится к операции. Что же касается бывшей жены Телегина, то она с головой погрузилась в работу, принимает участие в разнообразных проектах и старается много выступать.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы обнаружили…
"Это бред": Алеся Семеренко объяснилась за долг в полмиллиона рублей перед организаторами конкурса…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно с грустью рассталась с любимыми попугаями из-за…
Дебют для Полины Гагариной: Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос.…
Дочь певицы Славы раскритиковали в Сети за развратное фото в…
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин замечен в Мюнхене с…
Сборкой электрических внедорожников Lincoln и Ford займется компания…
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с…
«Пришлось сделать вид, что мне плохо»: Екатерина Волкова об изменах и побоях первого…
Десктопные процессоры Intel Alder Lake-S выйдут в исполнении…
Лолита Милявская показала, как здоровается на "собачьем…
Российские комплексы «Искандер-М» оказались…
Лера Кудрявцева насмешила поклонников, приклеив накладные ресницы на…
Смарт-часы оснастили ремешком с двумя…
Анна Седокова рассказала о пользе утреннего…
Евгений Комаровский рассказал о вероятности заразиться новым вирусом от посылки из…
Пётр Дранга поздравил маму с днём рождения в…
Эксперты пояснили краткосрочный результат от…
«Я дура еще была»: Екатерина Волкова рассказала, что жалеет о сделанном…
Исследователи нашли подобный персонажу игры Pac-Man живой…
В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки»…
На Ким Кардашьян подали судебный иск за нарушение авторских…
Российские учёные предложили проект рисунков на…
Памела Андерсон показала фото с новым мужем после тайной…
Самым маленьким пациентом с новым коронавирусом оказался 2-летний…
Анна Семенович в Татьянин день опубликовала фото из семейного…
Названы самые дорогие автомобили аукциона…
Российский врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов…
Просмотреть все новости