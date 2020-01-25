Бывший муж Пелагеи Иван Телегин замечен в Мюнхене с любовницей





«Понимание того, насколько вероятным является возвращение Телегина на лед в нынешнем сезоне, будет только после проведения операции», - цитирует портал «СтарХит» слова президента клуба, за который выступает Иван Телегин. Примечательно, подчеркивает портал, что поддержать хоккеиста во время операции в Мюнхене решилась и его новая возлюбленная Мария Гончар, перебравшаяся к спортсмену после того, как он разорвал отношения с популярной артисткой.Сейчас Иван Телегин и Мария Гончар находятся вместе в Германии, где хоккеист готовится к операции. Что же касается бывшей жены Телегина, то она с головой погрузилась в работу, принимает участие в разнообразных проектах и старается много выступать.