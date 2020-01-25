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На Ким Кардашьян подали судебный иск за нарушение авторских прав

Ким Кардашьян попала в центр скандальной истории за нарушение авторских прав. Из-за этого на нее подали судебный иск.

Ким Кардашьян попала в историю, которая связана с ее фото в Instagram. Она поделилась снимком, где сфотографирована с Канье Уэстом в 2018 году на вечеринке, что понравилось фанатам. Но информация, что у пары все хорошо, порадовала не всех. Фотохудожник Сэид Болден, сделавший снимок, подал иск на знаменитость в суд Нью-Йорка.

Фотограф заявляет, что она не стремилась взять разрешение, чтобы использовать фото. Фотография оказалась в сети в 2018 году и набрала больше 2 миллионов лайков, а теперь специалист заявляет, что ему нанесли ущерб. Фанаты Ким Кардашьян думают, что Сэид Болден просто хочет обратить внимание к собственной персоне. Планируется, что знаменитость сама станет разбираться в деле, так как готовится к получению лицензии адвоката.

Напомним, что похожая история случалась с семьей Ким Кардашьян не первый раз. В 2017 году Крис Дженнер Хлои была ответчицей по похожему делу. С такой проблемой столкнулась Дженифер Лопес и модель Джиджи Хадид.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:38

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