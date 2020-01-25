В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки» УАЗ-468





Настоящий раритет времен СССР, УАЗ-468, неоднократно модифицировался и дорабатывался в самых разных стилистических и технических решениях. Мостовые элементы машины, которыми ее оборудовали в 1962 году, изначально создавались для военных целей, ими предполагалось оснастить 469-ю модель УАЗа. Благодаря такой разработке конструкторам удалось улучшить ездовые качества транспортного средства.С увеличением дорожного авто стало более надежным и выносливым. В 1965 году «Буханка», как прозвали в народе это авто, была принята на вооружение в вооруженные силы Советского Союза. Однако только с 1972 года первая подобная машина сошла с конвейера. Вместе с ней были выпущены две новые модификации УАЗ-468 в виде фургона и санитарной машины.Однако после проведенных испытаний оказалось, что такие «военные» мосты в транспортном средстве для гражданских целей получили слишком завышенный центр тяжести, что делало их слишком неустойчивыми на дороге. В итоге установку редукторных мостов в «Буханки» прекратили, сделав этот агрегат составляющим только внедорожников.