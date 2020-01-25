АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки» УАЗ-468

На сетевых ресурсах, специализирующихся на автотематике, вспомнили «Буханку», старый советский автомобиль УАЗ-468. Машина была оборудована редукторными мостами и пользовалась популярностью.
В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки» УАЗ-468

Настоящий раритет времен СССР, УАЗ-468, неоднократно модифицировался и дорабатывался в самых разных стилистических и технических решениях. Мостовые элементы машины, которыми ее оборудовали в 1962 году, изначально создавались для военных целей, ими предполагалось оснастить 469-ю модель УАЗа. Благодаря такой разработке конструкторам удалось улучшить ездовые качества транспортного средства.

С увеличением дорожного авто стало более надежным и выносливым. В 1965 году «Буханка», как прозвали в народе это авто, была принята на вооружение в вооруженные силы Советского Союза. Однако только с 1972 года первая подобная машина сошла с конвейера. Вместе с ней были выпущены две новые модификации УАЗ-468 в виде фургона и санитарной машины.

Однако после проведенных испытаний оказалось, что такие «военные» мосты в транспортном средстве для гражданских целей получили слишком завышенный центр тяжести, что делало их слишком неустойчивыми на дороге. В итоге установку редукторных мостов в «Буханки» прекратили, сделав этот агрегат составляющим только внедорожников.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я дура еще была»: Екатерина Волкова рассказала, что жалеет о сделанном…
Исследователи нашли подобный персонажу игры Pac-Man живой…
В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки»…
На Ким Кардашьян подали судебный иск за нарушение авторских…
Российские учёные предложили проект рисунков на…
Памела Андерсон показала фото с новым мужем после тайной…
Самым маленьким пациентом с новым коронавирусом оказался 2-летний…
Анна Семенович в Татьянин день опубликовала фото из семейного…
Названы самые дорогие автомобили аукциона…
Российский врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов…
Никита Джигурда в день рождения Владимира Высоцкого признался, что с 13 лет поет его…
Важное обновление Windows 10 вызывает «синий экран…
О детях, любви и рисовании: Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин ответила на вопросы…
Ученые назвали вероятный способ передачи рака от человека к…
Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают приставы из-за…
Анна Михайловская: "Я очень с осторожностью отношусь ко всем процедурам, поэтому не сделала ещё ни одной…
Disney планирует снимать киноадаптацию…
Ученые России разработали методику диагностики…
Дочь Анастасии Волочковой подарила матери картину на день…
Врачи рассказали о лечебных свойствах…
«Ничего не хочется»: Вячеслав Добрынин перед днем рождения впал в тяжелую…
Валентина Рубцова поздравила всех Татьян с…
Новый BMW X7 получил полностью кожаный салон от…
Сергей Бурунов поправил свое здоровье в одной из клиник…
Сергей Бурунов поздравил Александра Петрова с днем…
Ведущая “Дом-2” Юлия Ефременкова: “Планируем детей сразу после…
Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов…
Ксения Собчак, Иван Ургант и Гарик Харламов показали, как выглядят в разных…
Просмотреть все новости