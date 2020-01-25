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Телеведущая Ксения Собчак показала, как выглядит её фото в Tinder

Накануне известная журналистка Ксения Собчак присоединилась к новому челленджу. Знаменитость разметила своё фото из Tinder, на котором она изображена в армейской каске.

Телеведущая Ксения Собчак показала, как выглядит её фото в Tinder

Один из основных принципов данного #dollyprtonchallenge состоит в том, что нужно выложить фото, состоящие из четырёх снимков одного человека. Они представляют собой аватары из разных популярных социальных сетей, таких как: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Tinder. Суть этого челленджа в том, чтобы показать, как представляет и позиционирует себя один и тот же человек в различных соцсетях.


Вот, например, светская львица Ксения Собчак для соцсетей «ВКонтакте» и Facebook выбрала портретные фотографии. Для своего профиля в Instagram журналистка решила взять фотографию в бикини. Самым же интересным выбором Собчак оказался снимок в приложении Tinder. На нём Ксения запечатлена на фоне палатки и одета в военную форму с каской на голове.

«В Тиндер только в каске!» - подписала телеведущая данную публикацию.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:48

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