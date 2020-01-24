Поклонники перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой

Как отметила Стриженова в новом посте в своем микроблоге, она ищет подходящий образ для роли на сцене. Артистка не раскрыла подробности о проекте, но заявила, что премьера состоится в марте. На записанном в гримерке ролике звезда позирует в парике светлого цвета с челкой и спорит насчет макияжа. Артистка считает, что он слишком яркий для ее персонажа, но стилисты ее успокаивают тем, что шляпа и софиты сделают его более приглушенным.В комментариях поклонники сравнили звезду с Аллой Пугачевой, а также заметили “изумительное” преображение в “нового человека”.