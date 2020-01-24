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Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов

Компания Apple сообщила, что потенциальный переход всех смартфонов на общий стандарт может причинить вред собственникам девайсов, проживающим на территории стран Европы. По данным Reuters, порт для зарядки может причинить вред инновационным решениям.
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов

Специалисты считают, что решения в направлении развития стоит поощрять, тогда как строгая унификация негативно отражается на таких процессах. Сотрудники Apple выразили надежду, что Еврокомиссия сможет найти альтернативное решение, способное помочь отрасли реализовать более продвинутые решения в своих устройствах.

Как стало известно, Еврокомиссия ведёт обсуждения потенциального перехода мобильных девайсов на общий стандарт зарядного устройства. Соответствующее решение позволит уменьшить объёмы отходов. Зарядные девайсы устаревших образцов создают свыше 51 тысячи тонн отходов ежегодно.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:34

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