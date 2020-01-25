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Недавно родившая Блейк Лайвли призналась, что скучает по своему идеальному прессу

Блейк Лайвли не часто публикует личные фотографии на своей странице в Instagram. Однако недавно она в разделе Stories показала снимок с идеально плоским животом, который является кадром из нового и ещё не вышедшего фильма «Ритм-секция», где она сыграла главную роль, признавшись, что очень скучает по своему прессу.

На фотографии Блейк Лайвли с короткой стрижкой и тёмными волосами лежит на кровати с обнаженным идеально плоским животом. В подписи актриса отметила, что очень скучает по своему прессу. Видимо, кадр сделан ещё до рождения третей дочери, имя которой до сих пор остаётся в секрете. Кроме того, актриса предпочитает не показывать даже фото младшей дочери, поэтому никто из её поклонников даже не догадывается о том, на кого же похожа младшая сестра двух других дочерей Рейнольдса и Лайвли — 4-летней Джеймс и 3-летней Инес. Стоит отметить, что за время третьей беременности актриса очень сильно поправилась.
Недавно родившая Блейк Лайвли призналась, что скучает по своему идеальному прессу

По её словам, находясь в «положении» второй раз она смогла набрать почти 30 килограммов лишнего веса. Лайвли потратила больше года на восстановление прежней формы. Возможно, третья беременность также заставила её набрать вес. К тому же со времени рождения малышки Блейк Лайвли очень редко появляется на публике. А на тех фото, которыми она делится, невозможно рассмотреть фигуру, так как фотомодель отдаёт предпочтение одежде свободного кроя.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:08

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