В Шанхае медики вылечили первого пациента с коронавирусной пневмонией
В Шанхае медики сумели излечить пациента, у которого диагностировали пневмонию, вызванную неизвестным видом коронавируса. Пациенткой была женщина возрастом 56 лет.
Женщина ранее проживала в городе Ухань, где наблюдался всплеск неизвестного типа коронавируса. После ухудшения самочувствия, ощущения общего недомогания и повышения температуры тела женщина приехала в Шанхай, где позже была госпитализирована в городскую больницу. Врачи провели лечение пациентки, вследствие которого происходило улучшение ее самочувствия. Медики наблюдали за женщиной еще в течение шести дней. Показатели температуры ее тела были в норме, а проведенные тесты на выявление коронавируса показывали негативный результат. Медики сделали вывод, что пациентка выздоровела, и отпустили ее домой.
В декабре в городе Ухань в Китае наблюдалась вспышка короновирусной пневмонии. Свыше 830 человек заболело, 26 из которых умерли.
Женщина ранее проживала в городе Ухань, где наблюдался всплеск неизвестного типа коронавируса. После ухудшения самочувствия, ощущения общего недомогания и повышения температуры тела женщина приехала в Шанхай, где позже была госпитализирована в городскую больницу. Врачи провели лечение пациентки, вследствие которого происходило улучшение ее самочувствия. Медики наблюдали за женщиной еще в течение шести дней. Показатели температуры ее тела были в норме, а проведенные тесты на выявление коронавируса показывали негативный результат. Медики сделали вывод, что пациентка выздоровела, и отпустили ее домой.
В декабре в городе Ухань в Китае наблюдалась вспышка короновирусной пневмонии. Свыше 830 человек заболело, 26 из которых умерли.