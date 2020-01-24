В Шанхае медики вылечили первого пациента с коронавирусной пневмонией





Женщина ранее проживала в городе Ухань, где наблюдался всплеск неизвестного типа коронавируса. После ухудшения самочувствия, ощущения общего недомогания и повышения температуры тела женщина приехала в Шанхай, где позже была госпитализирована в городскую больницу. Врачи провели лечение пациентки, вследствие которого происходило улучшение ее самочувствия. Медики наблюдали за женщиной еще в течение шести дней. Показатели температуры ее тела были в норме, а проведенные тесты на выявление коронавируса показывали негативный результат. Медики сделали вывод, что пациентка выздоровела, и отпустили ее домой.В декабре в городе Ухань в Китае наблюдалась вспышка короновирусной пневмонии. Свыше 830 человек заболело, 26 из которых умерли.