Экс-участник "Дом-2" Гоген Солнцев сменил имидж и стал похож на глэм-рокера

Гоген Солнцев опубликовал на своей странице в социальной сети снимок, где предстал в новом образе. Он не только поменял прическу, но и отрастил бороду, что не осталось без внимания поклонников. Шоумен пожаловался: он никак не может вернуться в привычный ритм после Нового года и, более того, страдает от бессонницы. Яркий экс-проектант попросил своих фолловеров дать ему советы по этому поводу.Долго ждать не пришлось. Поклонники посоветовали Гогену Солнцеву несколько известных препаратов, которые принимают при нарушениях сна, а также отметили, что ему просто нужна женщина рядом, и желательно помоложе супруги звезды Екатерины Терешкович.Примечательно, что до этого Солнцев показал еще один снимок, где он предстал с черными волосами, похож он был то ли на Алену Водонаеву, решили фолловеры, то ли на представителя эмо-культуры.