АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Экс-участник "Дом-2" Гоген Солнцев сменил имидж и стал похож на глэм-рокера

Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев в очередной раз шокировал поклонников, опубликовав новый снимок в своем микроблоге в Instagram. Шоумен полностью распустил волосы, чего обычно не делал, и предстал в образе глэм-рокера.
Экс-участник "Дом-2" Гоген Солнцев сменил имидж и стал похож на глэм-рокера

Гоген Солнцев опубликовал на своей странице в социальной сети снимок, где предстал в новом образе. Он не только поменял прическу, но и отрастил бороду, что не осталось без внимания поклонников. Шоумен пожаловался: он никак не может вернуться в привычный ритм после Нового года и, более того, страдает от бессонницы. Яркий экс-проектант попросил своих фолловеров дать ему советы по этому поводу.

Долго ждать не пришлось. Поклонники посоветовали Гогену Солнцеву несколько известных препаратов, которые принимают при нарушениях сна, а также отметили, что ему просто нужна женщина рядом, и желательно помоложе супруги звезды Екатерины Терешкович.

Примечательно, что до этого Солнцев показал еще один снимок, где он предстал с черными волосами, похож он был то ли на Алену Водонаеву, решили фолловеры, то ли на представителя эмо-культуры.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Обвинила в грязном домогательстве": Саша Черно снова пожаловалась на оскорбления Ольги…
Гигантский беспилотник Falco Xplorer поставили на…
Нейтрино позволили оценить разогрев Земли от ядерных…
Молодая супруга Евгения Петросяна спровоцировала новые слухи о…
В Китае смартфоны научили "потеть" ради защиты от…
В небе над Пакистаном заметили необычное черное облако в форме…
Звезда "Дом-2" Саша Черно рассказала, что в истории с избиением Дмитрия Дмитренко виноват Алексей…
Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал, что певица в Таиланде скучает по съемкам и…
Светлана Лобода нарушила данное себе обещание об отдыхе целый…
Экс-участник "Дом-2" Гоген Солнцев сменил имидж и стал похож на…
Звезда «Дом-2» Алеся Клочко серьёзно потратилась на анализы для больной…
Смартфон Xiaomi Poco X2 покажут общественности в…
Научные сотрудники Калифорнийского университета нашли кислород в атмосфере древней…
Канадские исследователи связали индейское пророчество «о семи огнях» с коронавирусом в…
«Любовь легко можно спутать с ненавистью»: Лолита рассказала о новой…
Евгений Плющенко и Яна Рудковская поставили под угрозу здоровье сына…
Обновленный седан Hyundai Solaris покажут на мотор-шоу в Индии в…
Учёные : Из-за чрезмерных переживаний футбольные фанаты имеют больше шансов получить…
Издание Sohu заявило об убытках фермеров США из-за сотрудничества России и…
Анастасия Волочкова получила необычный букет и собирается его…
Елена Темникова выпустила новый трек "Неон" о том, что нельзя…
Ученые обнаружили 37 новых генов…
Светлана Лобода потратила на отдых больше 5…
OnePlus показала прототип смартфона Concept One с исчезающими…
Ученые предупредили о серьезной опасности…
Бренд Rakuten Mini представил смартфон с экраном диагональю 3,6…
Два банана в день способствуют снижению повышенного…
В Google раскрыли дату выхода Android 11 и смартфона Pixel…
Просмотреть все новости