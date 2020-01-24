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Гигантский беспилотник Falco Xplorer поставили на крыло

Гигантский беспилотник Falco Xplorer, впервые показанный в прошлом году, поставили на крыло. Воздушное судно, поразившее гостей Парижского авиасалона, начало стартовые испытания.

Самолет способен работать 24 часа подряд, его рабочий потолок достигает свыше 9,1 тысячи километра. При этом у судна огромный, в 18,8 метра, размах крыльев, а на его борту можно провезти порядка четверти тонны груза. "Фалько" является наиболее крупным воздушно-пилотируемым комплексом, которое создала компания. Серийный номер, данный новинке, отвечает его порядковому числу в производстве, а также амбиции на лидерство в сфере. Дебютный полет судно произвело в Италии, поднявшись в воздух над базой ВВС страны. Стартовое испытание прошло 15 января текущего года, в небе летательный аппарат провел около часа, пролетев при этом над летной зоной близлежащего залива.

После этого самолет вернулся на базу, показав отличные данные и способность при этом осуществлять наблюдения и разведывательную работу. Самолет может быть использован как в военной авиации, так и в гражданской, он отвечает требованиям полного пакета критериев ООН и Frontex. Функционирование судна обеспечивает обзорный радар с несколькими режимами работы, комплекс для электронной разведки, система сигнальной разведки, многорежимный обзорный радар и систему электронной разведки. Также, кроме SAGE, он оборудован автоматической системой морской идентификации и электрооптической башней. Кроме того, самолет-гигант оснастили дополнительным гиперспектральным датчиком для отслеживания состояния окружающей среды и сельскохозяйственного сектора.

Для качественных коммуникаций предусмотрена возможность задействования безопасной спутниковой связи для передачи информации в режиме реального времени через командные центры. Важным моментом является то, что новый беспилотник не относится к категории регулирования международными правилами торговли оружием, а также полностью выполняет все условия режима контроля за ракетными технологиями. А это значит, что новое судно вполне можно продавать за границей. После оценивания всех перспектив беспилотного летательного аппарата и его сенсорной интегрированной системы самолет будет готов к коммерческому использованию.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:05

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