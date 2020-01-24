Канадские исследователи связали индейское пророчество «о семи огнях» с коронавирусом в Китае
Пророчество индейцев, которому более 400 лет, сбывается в Китае. В предсказании описано появление смертельного вируса, после которого на Земле произойдет «Апокалипсис» и появление новой цивилизации.
Канадские исследователи обнаружили аналог Святому Письму, который принадлежит индейскому племени анишинаабе. Их история отчасти схожа на историю израильтян, описанную в Ветхом Завете. В древней рукописи предсказываются семь бед, которые должны поразить людей до Страшного Суда.
Исходя из записей древнего народа, «седьмой огонь», или смертельная болезнь, поразит абсолютно всё человечество. Верующие в эту идею люди считают, что коронавирус, появившийся в Китае в конце предыдущего года, и есть тем последним «огнем», после которого настанет конец света.
По мнению экспертов, трактовать пророчество можно совершенно разным образом, поэтому они не осмеливаются связывать древние письмена с современными событиями в мире.
Канадские исследователи обнаружили аналог Святому Письму, который принадлежит индейскому племени анишинаабе. Их история отчасти схожа на историю израильтян, описанную в Ветхом Завете. В древней рукописи предсказываются семь бед, которые должны поразить людей до Страшного Суда.
Исходя из записей древнего народа, «седьмой огонь», или смертельная болезнь, поразит абсолютно всё человечество. Верующие в эту идею люди считают, что коронавирус, появившийся в Китае в конце предыдущего года, и есть тем последним «огнем», после которого настанет конец света.
По мнению экспертов, трактовать пророчество можно совершенно разным образом, поэтому они не осмеливаются связывать древние письмена с современными событиями в мире.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:24