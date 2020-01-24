Издание Sohu заявило об убытках фермеров США из-за сотрудничества России и Китая





Китай представляет собой крупного импортёра продовольствия. Ранее закупка велась у США, но теперь сотрудничество будет осуществляться с РФ. Причиной этого стало сильное ухудшение отношений китайской и американской сторон. Россия поставила КНР в 2018-м 1 млн тонн сои. Вдобавок, были реализованы разного рода проекты на территории Дальнего Востока с выделением около 1 млн га земли под производство сои. Отсутствие в РФ продуктов категории ГМО стало дополнительным плюсом отношений.Аналитики отмечают, что КНР намеревается максимально усилить такой тип сотрудничества. Причина лежит в большом потенциале РФ в сегменте сельского хозяйства, а также положительных отношениях государств. У США закупки будут осуществляться в значительно меньших объёмах. Отмечается, что американским фермерам придётся испытать ряд трудностей в бизнесе. Ожидается очередная волна банкротств по данной отрасли в США.