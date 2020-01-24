Евгений Плющенко и Яна Рудковская поставили под угрозу здоровье сына Александра
Евгений Плющенко и Яна Рудковская вместе со своим сыном Александром улетают в Японию на выступление со своей программой Prince Ice Show. Как сообщалось прежде, в недалеком по территориальному расположению Китае ходит смертельный коронавирус, которым заражено уже предварительно более 600 человек. Несмотря на то, что эпицентры заболевания перекрыты, вирус уже распространился даже на отдаленные страны, такие как США, Вьетнам и Саудовская Аравия.
Зная о масштабной эпидемии, Яна Рудсковская опубликовала в своем микроблоге фотографию из салона самолета. На снимке она, ее муж и сын сидят на своих пассажирских местах с защитными масками на лице. В записи телеведущая написала: «В связи с началом вспышек коронавируса в Китае передвигаемся в масках».
Однако подписчики восприняли пост критично, не скрывая своего скепсиса. «Маски вам не помогут!», «Чтоб не заразиться лучше сидеть дома, тем более с ребенком», «Думаете, вам помогут эти "намордники"?» - такими словами комментировали взволнованные поклонники.
По словам заместителя главы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Биня, смертельный короновирус распространяется очень быстро и может передаваться воздушно-капельным путем. От начала эпидемии в декабре 2019 года зафиксировано более 10 случаев смерти вследствие заражения.
Зная о масштабной эпидемии, Яна Рудсковская опубликовала в своем микроблоге фотографию из салона самолета. На снимке она, ее муж и сын сидят на своих пассажирских местах с защитными масками на лице. В записи телеведущая написала: «В связи с началом вспышек коронавируса в Китае передвигаемся в масках».
Однако подписчики восприняли пост критично, не скрывая своего скепсиса. «Маски вам не помогут!», «Чтоб не заразиться лучше сидеть дома, тем более с ребенком», «Думаете, вам помогут эти "намордники"?» - такими словами комментировали взволнованные поклонники.
По словам заместителя главы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Биня, смертельный короновирус распространяется очень быстро и может передаваться воздушно-капельным путем. От начала эпидемии в декабре 2019 года зафиксировано более 10 случаев смерти вследствие заражения.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:17