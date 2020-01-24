Евгений Плющенко и Яна Рудковская поставили под угрозу здоровье сына Александра

Зная о масштабной эпидемии, Яна Рудсковская опубликовала в своем микроблоге фотографию из салона самолета. На снимке она, ее муж и сын сидят на своих пассажирских местах с защитными масками на лице. В записи телеведущая написала: «В связи с началом вспышек коронавируса в Китае передвигаемся в масках».Однако подписчики восприняли пост критично, не скрывая своего скепсиса. «Маски вам не помогут!», «Чтоб не заразиться лучше сидеть дома, тем более с ребенком», «Думаете, вам помогут эти "намордники"?» - такими словами комментировали взволнованные поклонники.По словам заместителя главы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Биня, смертельный короновирус распространяется очень быстро и может передаваться воздушно-капельным путем. От начала эпидемии в декабре 2019 года зафиксировано более 10 случаев смерти вследствие заражения.