Учёные : Из-за чрезмерных переживаний футбольные фанаты имеют больше шансов получить инфаркт





Исследователи взяли образцы слюны у фанатов сборной Бразилии, когда их любимая команда уступила место первенства на ЧМ-2014. В полуфинале мирового первенства многократные чемпионы мира разгромно проиграли со счетом 1:7. При просмотре этого матча уровень гормона кортизола у добровольцев превышал допустимые показатели. По словам медиков, подобное увеличение нормы может быть опасным и вызывать скачки АД, а также подвергать риску возникновения инфаркта. Стоит отметить, что различия между уровнем адреналина, который испытывают фанаты и фанатки футбола, исследователями не обнаружен.Таким образом был опровергнут миф о том, что сильная половина человечества более преданна футболу, чем слабая. Согласно утверждениям доктора Марты Ньюсон, поклонники футбола, остро чувствующие единения с командой, ощущают себя с ней одним целым, испытывая глобальный психологический стресс во время матча. При длительном сохранении повышенного уровня кортизола сужаются кровеносные сосуды, повышается АД, ухудшается состояние при сердечных заболеваниях. У человека, ощущающего высокий уровень данного гормона, возникает чувство безысходности, нахождения в опасности и иллюзия, что жизни может что-то угрожать. Поэтому медики советует после футбольных баталий успокаиваться посредством прослушивания спокойной музыки и приглушенного света на стадионах.