Бренд Rakuten Mini представил смартфон с экраном диагональю 3,6 дюйма





Указанные размеры экрана смартфона считаются нестандартными, а у Rakuten Mini это стало главной особенностью. При 3,6-дюймовой диагонали дисплей может похвастаться разрешением в 1280х720 точек. Гаджет отличается компактными размерами, а именно 53х106х8,6 мм, в то время как его вес составляет 79 г. Работа аппарата обеспечивается за счет процессора Snapdragon 439, а также он предлагает пользователям 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Батарея рассчитана на 1250 мАч, а основная камера получила разрешение матрицы 16 Мп, когда фронтальная — 5 Мп.Rakuten Mini имеет встроенную eSIM-карту, поэтому слот для SIM отсутствует. Стоимость смартфона в Японии достигает 200 долларов.