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Специалисты рассказали, как поддерживать иммунитет в зимний период без лекарств

Эксперты считают, что профилактические таблетки и вакцины не лучший способ уберечь организм от гриппа и других заболеваний в холодный период года. Они поделились действенными советами о том, как поддерживать хорошее физическое состояние, не используя искусственные медикаменты.
Специалисты рассказали, как поддерживать иммунитет в зимний период без лекарств

Для укрепления иммунитета необходим комплексный подход. По мнению врачей, хорошую защиту от вирусов и бактерий, прежде всего, обеспечивают правильный рацион и регулярные физические нагрузки. Во время умеренной активности организм насыщается большим количеством кислорода, улучшается кровообращение и процессы метаболизма. Таким образом, лейкоциты вместе с общим потоком крови быстрее атакуют вредоносные клетки, вырабатывая необходимые антитела. Кроме того, физическая нагрузка положительно влияет на нервную систему и головной мозг, снимая напряжение и улучшая эмоциональное состояние человека.

Немаловажным фактором является качественный сон. Именно в это время организм полностью обновляется и улучшает выработку Т-клеток, улучшающих защитные функции организма. По мнению врачей, для хорошего самочувствия необходимы сон ночью и расслабляющие занятия в дневное время суток, например, йога или медитация. Такой род деятельности нужен днем, чтобы разгрузить нервную систему и снять стресс.

Научно доказана польза витаминов D и С для противостояния вирусным заболеваниям. Больше половины населения Земли страдает от дефицита необходимых микроэлементов. Чтобы восполнить их достаточное количество в организме, следует дополнить свой рацион продуктами, содержащими важные витамины.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:36

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