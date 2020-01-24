Специалисты рассказали, как поддерживать иммунитет в зимний период без лекарств





Для укрепления иммунитета необходим комплексный подход. По мнению врачей, хорошую защиту от вирусов и бактерий, прежде всего, обеспечивают правильный рацион и регулярные физические нагрузки. Во время умеренной активности организм насыщается большим количеством кислорода, улучшается кровообращение и процессы метаболизма. Таким образом, лейкоциты вместе с общим потоком крови быстрее атакуют вредоносные клетки, вырабатывая необходимые антитела. Кроме того, физическая нагрузка положительно влияет на нервную систему и головной мозг, снимая напряжение и улучшая эмоциональное состояние человека.Немаловажным фактором является качественный сон. Именно в это время организм полностью обновляется и улучшает выработку Т-клеток, улучшающих защитные функции организма. По мнению врачей, для хорошего самочувствия необходимы сон ночью и расслабляющие занятия в дневное время суток, например, йога или медитация. Такой род деятельности нужен днем, чтобы разгрузить нервную систему и снять стресс.Научно доказана польза витаминов D и С для противостояния вирусным заболеваниям. Больше половины населения Земли страдает от дефицита необходимых микроэлементов. Чтобы восполнить их достаточное количество в организме, следует дополнить свой рацион продуктами, содержащими важные витамины.