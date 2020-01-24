Алла Пугачева прокомментировала женственный образ дочери Кристины Орбакайте

«Красавица», - таким комплиментом нежно отозвалась Алла Борисовна Пугачева в записи Кристины Орбакайте. Сама же певица написала фразу: «А в душЕ весна» и добавила хештег #маймаймай. Подписчики догадались о намеке на ее популярную песню «Май», которую активно обсуждали в комментариях под фото.В своем микроблоге Кристина Обракайте недавно показала процесс макияжа, который делала ей сама Примадонна. Чуть позднее певица опубликовала видео, где обучает уже свою семилетнюю дочь искусству визажа. Тем самым исполнительница продемонстрировала связь поколений и важность родственных отношений.