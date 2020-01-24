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В Минкомсвязи озвучили предварительный список интернет-порталов с бесплатным доступом для россиян

Минкомсвязь обнародовала предварительный список интернет-порталов, которые станут бесплатными для россиян. Этими ресурсами можно будет воспользоваться даже с нулевым балансом на счету.

Бесплатный доступ к самым популярным в стране порталам предложил ввести Владимир Путин, а реализовывается проект в рамках программы “Доступный интернет”. Во время совещания с участием Константина Носкова крупнейшие операторы мобильной связи смогли ознакомиться с предварительным списком сайтов, использование которых станет абсолютно бесплатным. В категории “государственные информационные ресурсы” числятся сайты министерств, портал госуслуг, а “социальные сети” представляют “Одноклассники”, “ВКонтакте” и “Мой мир”. Бесплатными станут “Яндекс”, Mail.ru и Km.ru.

Данный список будет пополнятся, а при недостаточной социальной значимости уже имеющиеся порталы могут быть исключены, передает "ПолитЭксперт".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:25

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