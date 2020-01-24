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Сестра герцогини Сассекской: «Меган прошлась по королевской семье как торнадо»

Сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл высказала свое мнение по поводу решения королевской пары Принца Гарри и Меган Маркл отказаться от полномочий и переехать в Канаду. Она считает, что ее сестра прошлась по монаршей семье как «торнадо» и разрушила отношения внутри.
Сестра герцогини Сассекской: «Меган прошлась по королевской семье как торнадо»

Саманта Маркл отмечает, что ее родственница не смогла ужиться с собственной семьей, а после этого решила разрушить отношения и в семье своего супруга. Сестра герцогини уверена, что о таких серьезных решениях стоило думать еще задолго до бракосочетания, а также понимать, что жизнь с представителем британской монархии обязательно приведет к повышенному вниманию прессы. «Если она заранее понимала, что не в состоянии справится с таким напором, то не стоило изначально вступать в брак», - уверяет Саманта Маркл. Также она рассказывает, что Меган Маркл устала от постоянного соревнования с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, которую ей постоянно ставят в пример.

Ранее сообщалось, что о сложившейся ситуации высказался отец Меган Маркл. Он утверждал, что не поддерживает такое решение супругов и в интервью для документального фильма называл их «заблудшими душами».

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:59

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