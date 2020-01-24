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Презентовали пикап Chevrolet Silverado Realtree для охотников и рыболовов

Корпорация GM совместно с компанией Realtree, которая выпускает охотничью амуницию, презентовали пикап Chevrolet Silverado Realtree. Особая версия автомобиля предназначена для охотников и рыболовов.

Chevrolet Silverado Realtree построили на базе Silverado 1500 Custom Trail Boss. Новый пикап может похвастаться камуфляжным «лесным узором», который можно увидеть на кузовных панелях и на накладках внутренних дверных ручек авто.

Остальные характеристики пикапа для рыболовов и охотников схожи со стандартным набором версии Trail Boss. Клиренс у новинки увеличен на два дюйма, у него усиленная грузовая платформа. Разработчики оснастили пикап 20-дюймовыми дисками черного цвета, а также авто получило внедорожный пакет Silverado Z71. В подкапотном пространстве у детища GM и Realtree располагается силовой агрегат V8 на 5,3 литров, который генерирует 360 лошадей. В паре с ним работает шестиступенчатая коробка «автомат». Также есть усиленная версия – двигатель на 6,2 литров мощностью 420 «лошадок» с 10-диапазонной коробкой передач. Автолюбители, которые любят охоту и рыбалку, смогу приобрести Chevrolet Silverado Realtree летом 2020 года.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:50

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