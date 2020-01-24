Презентовали пикап Chevrolet Silverado Realtree для охотников и рыболовов
Корпорация GM совместно с компанией Realtree, которая выпускает охотничью амуницию, презентовали пикап Chevrolet Silverado Realtree. Особая версия автомобиля предназначена для охотников и рыболовов.
Chevrolet Silverado Realtree построили на базе Silverado 1500 Custom Trail Boss. Новый пикап может похвастаться камуфляжным «лесным узором», который можно увидеть на кузовных панелях и на накладках внутренних дверных ручек авто.
Остальные характеристики пикапа для рыболовов и охотников схожи со стандартным набором версии Trail Boss. Клиренс у новинки увеличен на два дюйма, у него усиленная грузовая платформа. Разработчики оснастили пикап 20-дюймовыми дисками черного цвета, а также авто получило внедорожный пакет Silverado Z71. В подкапотном пространстве у детища GM и Realtree располагается силовой агрегат V8 на 5,3 литров, который генерирует 360 лошадей. В паре с ним работает шестиступенчатая коробка «автомат». Также есть усиленная версия – двигатель на 6,2 литров мощностью 420 «лошадок» с 10-диапазонной коробкой передач. Автолюбители, которые любят охоту и рыбалку, смогу приобрести Chevrolet Silverado Realtree летом 2020 года.
Chevrolet Silverado Realtree построили на базе Silverado 1500 Custom Trail Boss. Новый пикап может похвастаться камуфляжным «лесным узором», который можно увидеть на кузовных панелях и на накладках внутренних дверных ручек авто.
Остальные характеристики пикапа для рыболовов и охотников схожи со стандартным набором версии Trail Boss. Клиренс у новинки увеличен на два дюйма, у него усиленная грузовая платформа. Разработчики оснастили пикап 20-дюймовыми дисками черного цвета, а также авто получило внедорожный пакет Silverado Z71. В подкапотном пространстве у детища GM и Realtree располагается силовой агрегат V8 на 5,3 литров, который генерирует 360 лошадей. В паре с ним работает шестиступенчатая коробка «автомат». Также есть усиленная версия – двигатель на 6,2 литров мощностью 420 «лошадок» с 10-диапазонной коробкой передач. Автолюбители, которые любят охоту и рыбалку, смогу приобрести Chevrolet Silverado Realtree летом 2020 года.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:50