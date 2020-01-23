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Дочь актрисы Марии Букнис расплакалась после результатов ДНК-теста на отцовство

Дочь актрисы Марии Букнис в день своего совершеннолетия узнала, что ее мог растить не родной отец. Наследница отечественной артистки пришла в студию программы “На самом деле”, чтобы узнать, кто ее настоящие родители.

Мария Букнис дебютировала в фильме “Саломея” в 2001 году, а о ее личной жизни почти ничего не известно. Однако недавно родная дочь пригласила ее в программу “На самом деле”, чтобы узнать личность своего отца. Оказалась, что Ксению Букнис воспитывал муж ее матери, но в день совершеннолетия некий Виктор Немец пришел к ней в гости и заявил, что он ее биологический отец. Актриса утверждает, что незнакомец врет, поскольку она точно уверена, что не вступала с ним в связь. В программе выяснилось, что актриса скрыла тот факт, что была знакома с ним до 2008 года, а потом их общение оборвалось.
Дочь актрисы Марии Букнис расплакалась после результатов ДНК-теста на отцовство

Супруг актрисы подтвердил, что некоторое время в их доме жил Немец, и это едва не разрушило их брак. Также мужчина выяснил, что звездная жена переводила деньги на счет предполагаемого любовника. Он подозревал, что Мария Букнис изменяла ему, но ДНК-тест показал, что Виктор Немец и дочь актрисы не имеют родственных связей. В итоге звезда расплакалась в эфире шоу, объяснив, что этот человек чуть не разрушил ее брак.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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