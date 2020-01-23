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Вера Брежнева: "Прежде чем дать бренду имя VERA, я пересмотрела много вариантов"

Вера Брежнева рассказала, каких усилий ей стоило придумать название для собственного бренда. Имя VERA знаменитость выбрала после длительного отбора, в котором было занято немало людей.
Вера Брежнева: "Прежде чем дать бренду имя VERA, я пересмотрела много вариантов"

Известно, многие знаменитости запускают собственные бренды, желая раскрыть творческую натуру. Большинство из звёзд предпочитают включить в название духов или обуви собственное имя, и Вера Брежнева не оказалась исключением. Запустив свой beauty-бренд, экс-участница группы "ВИА Гра" представила его под названием VERA, но до сих пор не многие знают, как было сложно певице определиться.

Сначала группа специалистов провела аналитический анализ, а затем выбранные варианты представили фокус-группе, которая назвала наилучшие их них. Тем не менее, все прогнозы и предположения специалистов не давали уверенности в успехе нового начинания артистки. В какой-то момент она зашла в тупик и решила полагаться лишь на себя и свои чувства.

Исполнительница призналась, долгое время в фаворитах было имя "KONSTANTIN", но женская интуиция заставила супругу Меладзе остановиться на нынешнем наименовании бренда. По словам звезды, в слове VERA заключается все главные пароли в жизни - вера и цифра, приносящая успех и любовь. К тому же, пошутила она в личном микроблоге, такое название легко запомнить.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:06

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