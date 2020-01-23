Ясновидящая Саона: "Дмитрий Шепелев оказался «энергетическим вампиром"





Дмитрий Шепелев успешно ведет одно из самых рейтинговых шоу в российском медиа «На самом деле», но обсуждать свою личную жизнь и делиться переживаниями не любит. Ясновидящая Саона постаралась определить, что же все-таки скрывается за молчаливостью Шепелева и какие тайны у него в арсенале. В первую очередь, она отметила, что предугадать будущие планы ведущего практически невозможно, даже для его близких людей.Артист не привык пускать людей в свое окружение, при этом сам является «энергетическим вампиром», который заставляет их чувствовать себя рядом с ним некомфортно., - отмечает ясновидящая. Также Саона уверяет, что настоящий подъем в жизни Шепелева ожидает его в будущем. Он будет направлен на бизнес, а не на карьеру телеведущего.