Ясновидящая Саона: "Дмитрий Шепелев оказался «энергетическим вампиром"
После смерти своей знаменитой супруги Жанны Фриске Дмитрий Шепелев решил сконцентрироваться на работе и построил великолепную карьеру на телевидении. Известная ясновидящая Саона рассказала о скромном характере телеведущего и назвала его «энергетическим вампиром».
Дмитрий Шепелев успешно ведет одно из самых рейтинговых шоу в российском медиа «На самом деле», но обсуждать свою личную жизнь и делиться переживаниями не любит. Ясновидящая Саона постаралась определить, что же все-таки скрывается за молчаливостью Шепелева и какие тайны у него в арсенале. В первую очередь, она отметила, что предугадать будущие планы ведущего практически невозможно, даже для его близких людей.
Артист не привык пускать людей в свое окружение, при этом сам является «энергетическим вампиром», который заставляет их чувствовать себя рядом с ним некомфортно. «Не могу сказать, что карьера телеведущего для него – дело всей жизни, к которому он тяготит душой. Всякая публичность для Дмитрия скорее в тягость», - отмечает ясновидящая. Также Саона уверяет, что настоящий подъем в жизни Шепелева ожидает его в будущем. Он будет направлен на бизнес, а не на карьеру телеведущего.
Дмитрий Шепелев успешно ведет одно из самых рейтинговых шоу в российском медиа «На самом деле», но обсуждать свою личную жизнь и делиться переживаниями не любит. Ясновидящая Саона постаралась определить, что же все-таки скрывается за молчаливостью Шепелева и какие тайны у него в арсенале. В первую очередь, она отметила, что предугадать будущие планы ведущего практически невозможно, даже для его близких людей.
Артист не привык пускать людей в свое окружение, при этом сам является «энергетическим вампиром», который заставляет их чувствовать себя рядом с ним некомфортно. «Не могу сказать, что карьера телеведущего для него – дело всей жизни, к которому он тяготит душой. Всякая публичность для Дмитрия скорее в тягость», - отмечает ясновидящая. Также Саона уверяет, что настоящий подъем в жизни Шепелева ожидает его в будущем. Он будет направлен на бизнес, а не на карьеру телеведущего.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:06