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Появились новые данные о моторе «заряженного» Cadillac CT5-V

Вскоре на мировой рынок автопрома выйдет очередное обновление Cadillac CT5-V. Уже сейчас в сети опубликовали новые данные о моторе «заряженного» седана.

Поклонники продукции американского бренда давно ждут выпуск модификации Cadillac CT5-V с мотором на электрической тяге. Вышедший в конце весны 2019 года автомобиль получил все тот же двухтурбинный V6-мотор на 3 литра мощностью в 355 лошадиных сил. Поскольку большинство потребителей ожидали более производительное авто, позже компания заявила о подготовке усиленной версии.

Вначале речь шла о 4,2-литровом V8-моторе с парой турбин, однако сейчас стали известны другие данные относительно грядущей новинки. Новая информация свидетельствует, что во флагмане CT5-V от Cadillac установят двигатель V8 на 6,2 литра, оснащенный наддувом. Причиной стали габариты мотора Blackwing, который после уменьшения параметров машины, попросту не помещается в отсек «заряженного автомобиля.

Пока не известны критерии мощности транспортного средства. Еще одной загадкой остается название новой модели, она будет объявлена ближе ко времени презентации новинки. Официальный же выход флагмана ожидается в конце 2020 года.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 01:00

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